24.01.2021 - 11:47 | | DHA
Son dakika... Kentte mutasyon virüs paniği! Ankara'ya gönderildi
Gelen son dakika haberine göre; Tunceli'de koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanından alınan numunelerin mustasyona uğramış şüphesiyle Ankara'ya gönderildi.
Tunceli'de, bir sağlık çalışanı görevli olarak gittiği şehir dışından, dönüşü sonrasında rahatsızlandı. Boğaz ağrısı şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs testi yapılan sağlık çalışanın testi pozitif çıktı. Sağlık çalışanı ve temaslı oldukları kişiler karantinaya alındı. Mutasyonu uğramış virüs şüphesi nedeniyle, sağlık çalışanından alınan numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Numunelerin incelenmesinin ardından virüsün, mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan koronavirüsün türü olup, olmadığı ortaya çıkacak.
İstanbul trafiğinde terör estirdiler! Her yerde aranıyorlarİstanbul Fatih’te asker uğurlamak için koronavirüs salgınına rağmen bir araya gelen grup, hem maske takmadı hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Havai fişek ve meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, mega kentin altını üstüne getirdi. Polis ekipleri magandaların yakalaması için çalışma başlattı.