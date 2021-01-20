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20.01.2021 - 12:22 | | DHA

Son dakika... Kerem Dürüst uyuşturucudan gözaltına alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Kerem Dürüst, evine düzenlenen operasyonda uyuşturucu ile yakalandı. Kerem Dürüst, evde bulunan 2'si yabancı uyruklu 3 kadın ile 2 erkekle birlikte gözaltına alındı.

Son dakika... Kerem Dürüst uyuşturucudan gözaltına alındı!

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptığı sokak çalışmaları sırasında aldığı ihbar üzerine cemiyet hayatının ünlü simalarından Kerem Dürüst'ün evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edildiği tahmin edilen sehpa üzerinde 2 adet 100 TL ele geçirildi.

Kerem Dürüst ile evde bulunan T.K. ve Ş.Y. ile D.Y., Y.B., N.O. isimli kadınlar gözaltına alındı. Kadınların ikisinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri gözaltına alınanlardan T.K.’nin adresinde yaptığı aramada da 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 3 ecstacy hap ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Kerem Dürüst ile T.K.'nin, sorgularının ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevkedileceği bildirildi.

Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapıldığı öğrenildi.

 

 

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