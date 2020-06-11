MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi!
ABONE OL
11.06.2020 - 10:15 | | AA

Son dakika... Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında yapıldı.

Son dakika... Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe  başkanlığındaki toplantıda, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığının Türkiye'deki  mevcut durumu ve kontrolüne yönelik alınan tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda, hem hayvan hareketliliğinin hem de insan ile hayvan  temasının arttığı Kurban Bayramı öncesinde alınacak tedbirler ve stratejiler de  belirlendi.

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede görülen KKKA, Türkiye'de İç  Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde daha yoğun  görülüyor. Diğer ülkelerde hastalığa yakalananların ortalama dörtte biri hayatını  kaybediyor. Bazı ülkelerde bu oran yüzde 80'lere kadar çıkıyor. Türkiye'de ise  uygulanan tedbirler, sürveyans sistemi ve etkin tedavi yaklaşımıyla ölüm oranı  yüzde 4'lerde seyrediyor.

"15 kişi KKKA nedeniyle hayatını kaybetti"    Türkiye  genelinde 10 Haziran itibarıyla, KKKA vaka sayısı geçen yıla göre artış  göstererek 480'e ulaştı, 15 kişi ise hayatını kaybetti. KKKA Bilim Kurulunda, bu  veriler ışığında alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar masaya  yatırıldı.

Özellikle yaz ve sonbahar aylarında görülen KKKA hastalığı, kene  tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığı.  Hastalık, virüs taşıyan hayvanların ve hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarıyla  korunmasız temas sonucunda da insanlara bulaşabiliyor. Ateş, baş ağrısı, yaygın  vücut ağrısı ve halsizlik en sık görülen bulgular. Hastalık kontrolünde kişisel  korunma önlemleri büyük önem taşıyor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden korunmak için dikkat edilmesi gereken hususlar ise şöyle:

-Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden  riskli alanlara gidilirken, mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli,  pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise  üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmeli.

-Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve  çocuklarının vücudunda kene olup olmadığını kontrol etmeli, kene tutunmuş ise hiç  vakit kaybetmeden, çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın  yerden tutarak uygun bir malzeme ile (bez, naylon poşet, eldiven vb.)  çıkarmalı.

- Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en kısa sürede en yakın  sağlık kuruluşuna başvurmalı.

- Hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el  ile temas edilmemeli.

KKKA hastalığına yönelik hazırlanan afiş, broşür, TV spot filmi,  çocuklara yönelik animasyon filmi gibi eğitim materyaline Halk Sağlığı Genel  Müdürlüğü web sayfasından, https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/zoonotikvektorel-kkka  adresinden ulaşılabilecek.

 

 

 

 

Son dakika - Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü Anadolu'daki vaka sayılarının artışını değerlendirdiCNN Türk'te Uğur Önver'in yayınına katılan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Anadolu'daki koronavirüs vaka sayılarındaki artışa dair açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Yer: Mardin... Böyle görüntülendi

Son dakika: Yer: Mardin... Böyle görüntülendi

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

5 TL vermeyince bıçaklandı, olay anı görüntülendi

5 TL vermeyince bıçaklandı, olay anı görüntülendi

Sıradaki Haber