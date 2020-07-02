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02.07.2020 - 14:31 | | AA

Son dakika... Kişisel Verileri Koruma Kurulu, TikTok hakkında inceleme başlattı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.

Son dakika... Kişisel Verileri Koruma Kurulu, TikTok hakkında inceleme başlattı!

Alınan bilgiye göre, Kurul, fotoğraf, video paylaşım ve  mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer  alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve  ihbarlar üzerine harekete geçti.

Kurul, TikTok hakkında resen inceleme başlattı. Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

 

 

 

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