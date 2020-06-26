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26.06.2020 - 15:38 | | DHA

Son dakika... KKTC’de oğlunu öldüren cani anneye müebbet!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2018 Mayıs’ta 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı 31 bıçak darbesiyle öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı müebbet cezasına çarptırıldı.

Son dakika... KKTC’de oğlunu öldüren cani anneye müebbet!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2018 Mayıs’ta 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı 31 bıçak darbesiyle öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı için karar duruşması bugün gerçekleştirildi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 yıldır yargılanan cani anne, ömür boyu hapse mahkum edildi. KKTC'de 2018 Mayıs’ta meydana gelen cinayet, büyük infial yaratmıştı. Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda 28 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, eşinden ayrılma aşamasında olan Bilge Lord Kunduracı, 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya'yı uyurken defalarca bıçaklayarak öldürdü.

ANNESİNE 'ÖLDÜRME BENİ' DİYE YALVARMIŞTI

Annesine direnen Ercan, bıçağı tutmaya çalışmış, bu sırada ellerinin içinde ve parmaklarında kesikler oluşmuştu. Ercan'ın ayrıca annesine iki gün boyunca kendisini öldürmemesi için yalvardığı ortaya çıkmıştı. Oğlunu öldüren Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay, bir gün sonra Bilge Lord Kunduracı'nın, eşinin bir arkadaşına gönderdiği mesajla ortaya çıktı. ‘Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim' mesajını alan bu kişi, durumu polise bildirdi. Bilge Lord Kunduracı iki yıl önce tutuklanmıştı.

 

    Oğuz Gündoğdu: Silivri depremi hala çözümlenemediJeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, İstanbul’da 28 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin geçen süre içerisinde henüz çözümlenemediğini söyledi. Dr. Gündoğdu, bu depremin 7’nin üzerinde beklediği olası Marmara Depremi’ne neden olacak fayın çok yakınında meydana geldiğini hatırlatırken, “Bu depremin ‘Doğru atımlı’ yerine neden ters atımlı olduğu açıklanamadı” dedi.
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