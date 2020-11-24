MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Kocaeli’de 7 adet tarihi İncil ve Tevrat ele geçirildi
ABONE OL
24.11.2020 - 15:26 | | İHA

Son dakika... Kocaeli’de 7 adet tarihi İncil ve Tevrat ele geçirildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta yapılan aramalarda 7 adet tarihi İncil ve Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında, 23 Kasım tarihinde İzmit ilçesinde düzenlenen operasyon sırasında durdurulan bir hafif ticari araç içerisinde yapılan aramada, tarihi Tevrat ve İncil olduğu değerlendirilen 7 adet kitap ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan S.G., A.Ş., K.G. ve T.B. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların jandarma İl Komutanlığı’nda işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika... Kocaeli’de 7 adet tarihi İncil ve Tevrat ele geçirildi

    ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden olduABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok eyalette merak uyandırdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

    Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi

    Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

    Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

    ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

    ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

    Taksim'de maske ve sigara denetimi! Kuralları çoğunlukla yabancılar ihlal ediyor

    Taksim'de maske ve sigara denetimi! Kuralları çoğunlukla yabancılar ihlal ediyor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet