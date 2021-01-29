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29.01.2021 - 13:08 | | DHA

Son dakika! Komandolardan şiddetli soğuklarda barınma eğitimi

Gelen bir son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri'de zorlu kış şartlarında görev yapan komandoların şiddetli soğuklarda barınmak için yaptığı eğitimden fotoğraflar paylaştı.

Son dakika! Komandolardan şiddetli soğuklarda barınma eğitimi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahramanlığıyla korkaklığı ezen, zaferini mertlikle yoğuran komandolarımız zorlu eğitimlerine devam ediyor. Hakkâri'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli komandolarımız, 'Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi'ni başarıyla gerçekleştirdi" denildi. Bakanlığın paylaşımında ayrıca askerlerin kardan evlerdeki görüntüleri yer aldı.

Son dakika Komandolardan şiddetli soğuklarda barınma eğitimi

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