Son dakika... Konya'da peş peşe feci kazalar! 10 ölü ve yaralılar var...

Son dakika haberine göre, Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu, 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.



Kaza, Konya’nın Yunak ilçesi Ankara Karayolu üzeri Birimler Dörtyol Mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR kavşakta çarpıştı. Kazada, minibüs hurdaya dönerken, TIR devrildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybederken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Ahmet Okal idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 14 M 0891 plakalı minibüs, Konya-Ankara kara yolu Dörtyol Kavşağı'nda Ufuk Demirtaş yönetimindeki 42 P 0171 dorse plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Okal, Fida, Mehmet, Medine ile Mehmet Okal ve Mehmet Kuş, yaşamını yitirdi.

TIR sürücüsü Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 11 yaralı, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 10 yaşındaki İbrahim Okal'ın da hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7'ye yükseldi. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı.

'ÖLENLER AYNI AİLEDEN'

Olay yerinde incelemede bulunan Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, "Valilik koordinasyonunda Yunak ve Çeltik Kaymakamlıkları ve Belediyeleri anında olaya müdahale etti. Elimizden geleni yapıyoruz. Allah bir daha böyle acı yaşatmasın. Kaza nedeni henüz belli değil. Uzman ekip çağırdık ve inceleme yapıp ropar hazırlayacak. Şu an tespit ettiğimiz ölenler aynı aileden" dedi.

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, minibüste bulunan tarım işçilerinin Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, "Devletimiz bütün güçleriyle olaya müdahale etti. Vefat eden kardeşlerime Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim. Bu büyük kaza ve bize ders olsun. Ne kadar kaza olsadı dikkatsizlikle oluyor. Özellikle yaz günü buralarda tarım sezonu olduğu için sıcaktan dolayı sanırım vatandaşlarımız dikkatsız. Vatandaşlarımıza daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" diye konuştu.

BAKAN KOCA: YARALILARIN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Yunak'ta, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazası hepimizi derinden üzdü. Tek tesellimiz; kara ve helikopter ambulanslarımızla yaralılarımızı hastaneye kavuşturup, tedavilerine başlamış olmak. Kayıplarımıza rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Konya'nın Akşehir ilçesinde öğle saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.

TEKİRDAĞ'DAN YOLA ÇIKTILAR

Seydişehir ilçesinde oturan Necattin Karal'ın, eşi Bahide Karal, oğlu Emrah Karal ve komşusu sürücü Fevzi Karagöz ile birlikte, yanlarında kalması için evlerine getirmek istedikleri kayınvalidesi Hatice Bezciyarar'ı Tekirdağ'dan alıp, geri dönmek üzere oldukları öğrenildi.

Kazada ölen Bahide Karal, annesi Hatice Bezciyarar ile komşuları sürücü Fevzi Karagöz'ün cenazelerinin yarın Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi'nde defnedilmesi bekleniyor. Kaza ile ilgili soruşturma sürürken sürücü Fevzi Karagöz'ün direksiyon başında uyuduğu üzerinde duruluyor.