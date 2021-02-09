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09.02.2021 - 18:59 |

Son dakika... Konya'da peş peşe korkutan depremler! AFAD açıklama yaptı

Gelen son dakika haberine göre Konya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Öte yandan bir dakika sonra 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Deprem çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Son dakika... Konya'da peş peşe korkutan depremler! AFAD açıklama yaptı

AFAD'da yer alan bilgilere göre Konya Tuzlukçu'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 18.51 olarak açıklanırken derinliği 7.01 km olarak belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremi 4.5 olarak duyurdu.

Son dakika... Konyada peş peşe korkutan depremler AFAD açıklama yaptı

BİR DEPREM DAHA

Öte yandan aynı bölgede 1 dakika sonra 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleymen Soylu depremin ardından, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Twitter'dan açıklama yapan AFAD şu ifadelere yer verdi:

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 9 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.
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