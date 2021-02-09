Son dakika... Konya'da peş peşe korkutan depremler! AFAD açıklama yaptı

AFAD'da yer alan bilgilere göre Konya Tuzlukçu'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 18.51 olarak açıklanırken derinliği 7.01 km olarak belirtildi. Kandilli Rasathanesi ise depremi 4.5 olarak duyurdu.





BİR DEPREM DAHA

Öte yandan aynı bölgede 1 dakika sonra 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.



BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanı Süleymen Soylu depremin ardından, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Twitter'dan açıklama yapan AFAD şu ifadelere yer verdi:

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gelişmeleri takip ediyoruz.