Son dakika! 'Korona' markası için sıraya girdiler: Koronalım!

Yapılan marka başvuruları içerisinde ilginç isimlerin de yer aldığı görüldü.

Sabah gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre; "Koronalım" markasının "Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online internet sitesi sağlama hizmetleri" için alındığı öğrenildi. Markayı tescil eden kişi "koronalim.com.tr" adıyla e-ticaret sitesi kurabilecek.

KORONA GÜNLERİNDE AŞK

Bir diğer ilginç marka başvurusu ise "Korona günlerinde aşk" adıyla yapıldı. Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri için alınan isim hakkı, aynı zamanda "Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; optik ve elektronik ortamlara kaydedilmiş çekilmiş sinema filmleri, diziler ve video müzik klipleri" için de kullanılabilecek. Yapılan diğer başvuruların ise korona, korona elbisesi, antikorona, kortsis korona takip sistemi, korona siperi, korona dezenfekte ilacı gibi çeşitli adlar altında yapıldığı görüldü.

Türkiye 2011'den bu yana Avrupa'da en fazla marka başvurusu yapılan ülke olma unvanını korurken, başvuru sayıları da her geçen yıl artıyor. 2019'da başvuru sayılarında bir önceki seneye göre yerli patentte yüzde 11, faydalı modelde 8, markada 13 ve tasarımda 11'lik artış oldu. TÜRKPATENT'e 8.126 yerli patent ve 2.906 yerli faydalı model başvurusu yapılırken, 119.412'si yerli olmak üzere toplam 134.353 marka başvurusu oldu.