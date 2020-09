Son dakika: Koronavirüs tablosu açıklandı! 10 Eylül'de Türkiye'de kaç yeni koronavirüs vakası tespit edildi, kaç kişi iyileşti?

Ülkemizde ilk olarak 11 Mart tarihinde ortaya çıkan korona virüs can almaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından hergün yapılan test, vaka ve can kaybı sayılarını içeren koronavirüs tablosu yayımlanıyor. Peki 10 Eylül bugün Türkiye'de kaç koronavirüs vakası tespit edildi?

10 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI

10 Eylül korona virüs vaka sayısı açıklandı. Son 24 saat içerisinde Türkiye'de 107.702 yeni vaka tespit edilirken 1.512 yeni vaka tespit edildi. 58 kişi hayatını kaybederken 1.219 kişi sağlığına kavuştu.

Türkiye'de 11 Mart tarihinden bu yana 8.212.924 test sayısına ulaşılırken 11 Mart tarihinden bugüne toplam vaka sayısı 286.455'e ulaştı. Bugüne kadar 6.895 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamlara göre hastalarda zatürre oranı % 7,3'e ulaştı. Ağır Hasta sayısı açıklanan son rakamlara göre 1.209 olarak açıklandı.

Türkiye'de toplam iyileşen hasta sayısı bugün iyileşen 1.219 vatandaşımızın ardından 255. 407'ye ulaştı

9 Eylül Koronavirüs tablosuna göre 110.924 test yapılırken 1.672 yeni vaka tespit edildi.

İstanbul'da 9 Eylül'de yeni vaka sayısı 196 olarak açıklanırken Batı Marmara'da bu sayı 12 olarak açıklandı. Ege'de 9 Eylül'de yeni vaka sayısı 107, Doğu Marmara'da 108, Batı Anadolu'da 384 Akdeniz'de 126, Orta Anadolu'da 220, Batı Karadeniz'de 97, Doğu Karadeniz'de 34, Kuzeydoğu Anadolu'da 80 Ortadoğu Anadolu'da 161, Güneydoğu Anadolu'da 147 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de toplam korona virüs vaka sayısı 9 Eylül'de 1.672 olarak açıklandı.