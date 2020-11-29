Son dakika: Koronavirüste korkutan artış sürüyor! Bakan Koca'dan flaş çağrı

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün 6.439 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun. Tedbirlere daha sıkı uyarak mücadeleye güç katın.