MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Koronavirüste korkutan durum devam ederken iyi bir de gelişme var! İşte son tablo...
ABONE OL
05.02.2021 - 19:00 |

Son dakika: Koronavirüste korkutan durum devam ederken iyi bir de gelişme var! İşte son tablo...

Son dakika haberine göre Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi. Koronavirüs vaka sayısı 8 bine yakın seyrederken vefat ve ağır hasta sayısında düşüş eğilimi devam ediyor.

Son dakika: Koronavirüste korkutan durum devam ederken iyi bir de gelişme var! İşte son tablo...

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Koronavirüste korkutan durum devam ederken iyi bir de gelişme var İşte son tablo...

Son dakika: Koronavirüste korkutan durum devam ederken iyi bir de gelişme var İşte son tablo...

 

 

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Koronavirüste korkutan durum devam ederken iyi bir de gelişme var! İşte son tablo...

Son dakika: Koronavirüste korkutan durum devam ederken iyi bir de gelişme var! İşte son tablo...

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Gizemli metal blok! Jandarma nöbet tutmaya devam ediyor

Gizemli metal blok! Jandarma nöbet tutmaya devam ediyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet