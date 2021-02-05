05.02.2021 - 19:00 |
Son dakika: Koronavirüste korkutan durum devam ederken iyi bir de gelişme var! İşte son tablo...
Son dakika haberine göre Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 142 bin 538 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 901 kişinin testi pozitif çıktı, 110 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1423 oldu, 8 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 416'ya yükseldi. Koronavirüs vaka sayısı 8 bine yakın seyrederken vefat ve ağır hasta sayısında düşüş eğilimi devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.