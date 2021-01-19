MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Koronavirüste son tablo paylaşıldı! Dikkat çeken rakamlar...
ABONE OL
19.01.2021 - 20:40 | | AA

Son dakika: Koronavirüste son tablo paylaşıldı! Dikkat çeken rakamlar...

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı.

Son dakika: Koronavirüste son tablo paylaşıldı! Dikkat çeken rakamlar...

Türkiye'de son 24 saatte 175 bin 133 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 761 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 698 bin 556'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781, vefat sayısı 24 bin 328, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son Dakika: Normalleşme adımları gelmeye başladı! Kısıtlama kaldırıldı...

Son dakika: Koronavirüste son tablo paylaşıldı Dikkat çeken rakamlar...

Son dakika: Koronavirüste son tablo paylaşıldı Dikkat çeken rakamlar...

Son dakika: Koronavirüste son tablo paylaşıldı Dikkat çeken rakamlar...

 

 

 

 

650 yıllık İncil'i jandarmaya satmaya çalıştılarTekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde alıcı kılığına giren Jandarma ekipleri, 3 milyon dolara satışa çıkarılan 650 yıllık İncili ele geçirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PTT şubesi açıldı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde PTT şubesi açıldı

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor! Zam geldi, yeni ücretler...

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

İYİ Parti CHP'nin küçük kardeşi haline geldi

15 araç mahsur kaldı! Korku dolu anlar

15 araç mahsur kaldı! Korku dolu anlar

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet