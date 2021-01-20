• 20 Ocak 2021 - 07:37 • Son Güncelleme:
Son Dakika: Normalleşme tarihi belli oldu! Yasaklar ne zaman bitecek?
Gelen son dakika haberine göre; hafta sonu yasağı, hafta içi sokağa çıkma yasağının saatleri, okullar ve lokantalarla ilgili yeni planlama belli oldu. Dün Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı. Gelen son dakika haberine göre ise Türk Eczacılar Birliği, yarından itibaren eczane çalışanlarının randevu alarak aşı olabileceğini duyurdu.
• 20 Ocak 2021 - 07:37 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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İZİN KISITLAMASI KALDIRILDI
Sağlıkçılara yönelik, yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağını kaldıran yazı, personel işlemleri başlığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Türkiye’de aşılama sürecinin başlamasının ardından yeni planlar yapılmaya başlandı. İlk parti aşılar sağlık çalışanlarına yapılırken, edinilen bilgilere göre yeni aşılara ilişkin planlamalar sürüyor.
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YENİ NORMAL HAZIRLIĞI
Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, "Aşı randevu sistemi; eczane çalışanları, hastane dışında çalışan kamu eczacıları, bölge eczacı odası çalışanları, Türk Eczacıları Birliği ve yurtdışından ilaç temin birimi personeli ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencileri için 15 gün süreyle devam edecek" denildi.
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