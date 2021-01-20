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• 20 Ocak 2021 - 07:37 • Son Güncelleme:

Son Dakika: Normalleşme tarihi belli oldu! Yasaklar ne zaman bitecek?

Gelen son dakika haberine göre; hafta sonu yasağı, hafta içi sokağa çıkma yasağının saatleri, okullar ve lokantalarla ilgili yeni planlama belli oldu. Dün Kovid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile buradaki personelin aşılanmasına başlandı. Gelen son dakika haberine göre ise Türk Eczacılar Birliği, yarından itibaren eczane çalışanlarının randevu alarak aşı olabileceğini duyurdu.

• 20 Ocak 2021 - 07:37 • Son Güncelleme:
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Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen perşembe başlatılan aşı kampanyasında 830 bin sağlık çalışanının aşılandığını, hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanlarının sürecin devamında aşı yaptırabileceğini kaydetti.

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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçiyoruz." ifadesini kullanarak, çarşambadan itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bunların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacağını vurgulamıştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılama programının çarşamba başlayacağı bilgisini verdi. Sağlık Bakanlığı'nca, koronavirüs pandemisi dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik olarak, izin ve emeklilik işlemleri kısıtlaması getirilmişti.

5İZİN KISITLAMASI KALDIRILDI

İZİN KISITLAMASI KALDIRILDI

Sağlıkçılara yönelik, yıllık izin, ücretsiz izin, şua izni ve emeklilik işlemleri yasağını kaldıran yazı, personel işlemleri başlığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. Türkiye’de aşılama sürecinin başlamasının ardından yeni planlar yapılmaya başlandı. İlk parti aşılar sağlık çalışanlarına yapılırken, edinilen bilgilere göre yeni aşılara ilişkin planlamalar sürüyor.

6YENİ NORMAL HAZIRLIĞI

YENİ NORMAL HAZIRLIĞI

Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada, "Aşı randevu sistemi; eczane çalışanları, hastane dışında çalışan kamu eczacıları, bölge eczacı odası çalışanları, Türk Eczacıları Birliği ve yurtdışından ilaç temin birimi personeli ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencileri için 15 gün süreyle devam edecek" denildi.

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Sağlık çalışanlarına aşıların bir hafta-on gün içinde tamamlanacağı belirtiliyor. Yeni parti aşıların gelmesi, klinik çalışmaların tamamlanması ve diğer gruplara aşılamanın şubat ayının ikinci yarısından önce mümkün olmayacağı ifade ediliyor.

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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Buna bağlı olarak aşılamanın hızlanması ve sonuç alınmasının mart ayının ikinci yarısını bulacağı belirtiliyor.

9BAHAR ÇALIŞMALARI

BAHAR ÇALIŞMALARI

Yetkililer aşı konusunda tereddütlerin büyük ölçüde giderildiği, zorunlu olmamasına rağmen sürecin normal işleyeceği görüşünde. Aşının yapılan kişiyi korumasının yanı sıra, dışarıya yaydığı virüs yükünün de azalmasının, bulaştırıcılık düzeyini düşüreceği ifade ediliyor.

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Buna göre mart ayının ikinci yarısından itibaren kuralların yumuşatılabileceği, sonbahar döneminde virüsün kış gribi haline dönebileceği iddia ediliyor.

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Haziran ayından itibaren yerli aşının devreye girebileceği, tekrar aşılamalarının yerli üretimle yapılacağı öne sürülüyor.

12VAKALARIN DURUMU

VAKALARIN DURUMU

Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi.

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Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

14NELER DEĞİŞECEK

NELER DEĞİŞECEK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

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- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

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- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

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- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

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- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

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- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

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