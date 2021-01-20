Son Dakika: Normalleşme tarihi belli oldu! Yasaklar ne zaman bitecek?

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçiyoruz." ifadesini kullanarak, çarşambadan itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bunların bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacağını vurgulamıştı.