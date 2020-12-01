Son dakika: Kötü tablo sonrası Bakan Koca'dan net çağrı: İster zorunlu isterse gönüllü...

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.