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01.12.2020 - 19:00 |

Son dakika: Kötü tablo sonrası Bakan Koca'dan net çağrı: İster zorunlu isterse gönüllü...

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım." dedi.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım.

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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 1 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti.
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