Son dakika haberi | Kritik corona virüsü toplantısı sona erdi! İşte ilk açıklamalar...

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bildiğiniz gibi ilk kez bir basın toplantısını gece saatlerinde yaptık. Devletimiz tanı konulduğu bilgisini vermekte tereddüt etmedi, süreç içinde bilgi paylaşımlar devam edecektir. Bizim doğru bilgiyi verdiğimiz gibi medyanın da haberi doğru ulaştırmalı.

Sorun küresel mücadelemiz ulusal. Bu mücadelenin güçlü faktörü medyadır. Bu sorunu siyasal bir dille ele almadık. Etik olarak tek kriterimiz insan sağlığı oldu.

Avrupa ile ilgili kaygılarımız doğrulandı. Risk ciddidir, toplantının ana gündemi bu oldu. İlişkileri tümden kesmek mümkün değildir.

Bu süreçte maske ve tulum gibi ürünlerin fiyatlarının yükselmesi sonucu ticaret bakanlarımızla iletişim halinde olacağız. Üreticilere ihracat izni verilmeyeceğini söylemek isteriz. Önce vatandaşımızın ihtiyaçları karşılanacaktır. Maske fiyatları ön izne tabii olacaktır.

OKULLARIN TATİL EDİLMESİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÜNDEME GELEBİLİR

Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir şekle sokmaktır. Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor. 60 derecenin üstünde ise tabii... Biz il ve isim açıklayabilirdik ama mahremiyeti göz önünde bulundurmak zorundayız. Burada 26 kişilik bilim kurulu var. Bir hastaya nasıl yaklaşacağımızı iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Gözetim altında olan kişi sayısını açıklamam doğru olmaz.

Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler.

Hastalara verilecek ilaçlarla ilgili antiviral ilaç hazırlıklarımız var. Onun dışında semptomatik yaklaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı başkanlığında yarın bir toplantı olacak.

PANİK OLUŞTURMAMALIYIZ

Zorunlu olmadıkça hiçbir vatandaşımız yurt dışına çıkmamalıdır. Yurt dışında olan yurttaşımızın da evlerinden çıkmamaları gerektiğini belirtmem gerekiyor. Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın evlerinden 14 gün boyunca çıkmamalarını hatırlatayım.

Bu sürecin ilk bir-bir buçuk aylık süreç çok önemli. Bu dönem geçici. Süreci vatandaşlarımızla birlikte yürüterek götüreceğiz.

Stokta ilaçlarımız var. Üç hafta önce birtakım ilaçları sipariş ettiğimizde 'vaka mı var' denmişti, o hazırlık dönemiydi. Bu anlamda sorun yok. Laboratuvar konusunda da ihtiyacın olduğu yerlerde hızla devreye girecek. Kit konusunda da hazırlığımız tam. Panik oluşturmamalıyız. Kuşadası'na gelen bir gemiyi yanaştırmadık. Bu konularda da denetimlerimiz devam ediyor. Virüs tedbirlerimizden daha kuvvetli değildir.

Geliştirilmiş bir aşı ve ilaç söz konusu değil.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından satır başları:

Turizm faaliyetleri Nisan ayına sınırlandırılacak. Bu süreçte daha az turist gelmesini sağlayacağız. 15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor. Sezon başlangıcını Mart sonundan Nisan sonuna erteleyeceğiz.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

Ticaretin akışının aksamaması yönünde tedbirlerimizi aldık. 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık. Son dönemde eldiven tulum gibi son dönemde fiyat artışları oldu. Bu doğrultuda önceliğimiz halkın sağlığı. Dolayısıyla fiyat önceliğini Sağlık Bakanlığı'na verdik. Firmalarımız piyasanın talebini yerine getirecek. Maskede fiyat artışı takipte... Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz, gerekeni yapacağız. Halkımız sakin olmalı.