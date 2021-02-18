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18.02.2021 - 20:43 | | AA

Son dakika... Kritik eşik devam ediyor! Koronavirüste son durum...

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1187 oldu, 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.

Son dakika... Kritik eşik devam ediyor! Koronavirüste son durum...

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 640 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 981 bin 492'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 616 bin 600, vefat sayısı 27 bin 821, ağır hasta sayısı 1187 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.


Son dakika... Kritik eşik devam ediyor Koronavirüste son durum...


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