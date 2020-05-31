31.05.2020 - 14:36 | | İHA
Son dakika... Kuşadası’nda uyuşturucu satılan eve şok baskın!
Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, takibe aldıkları söz konusu eve operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında evde bulunan R.Y. ve N.S. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 19.29 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyusturucu madde, 2.22 gram esrar maddesi, 0.28 gram kokain, 1 Adet Marka Modeli bulunmayan 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 Adet şarjör ve 9 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.
Kuryelikten milyonerliğe uzanan hikaye! Milli Piyango bileti...Antalya’da bir ilaç firmasında kurye olarak çalışırken, Milli Piyango’nun 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet etiği çeyrek biletlerden birisine sahip olan Murat Tokmak, o gün yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Son parasıyla bilet aldığını belirten Tokmak, milyoner olduğunu bilmediği gün olduğu gün “Cebimde 5 lira kalmıştı. İşe gelmiştim ve simit mi yoksa sigaramı alayım diye çok düşündüm. Telefonumdan bileti sorgulayınca 61 milyon lira gördüm ama 61 lira çıktı zannettim. Çünkü öyle bir rakamı hayatımda görmemiştim” dedi.