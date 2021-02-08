08.02.2021 - 13:59 |
Son dakika... Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Gelen bir son dakika haberine göre; 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulması yönünde karar verdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanma talebini kabul etti.
Mahkeme fezleke düzenlenmesi ve kararın infazının durdurulması için bakanlığa yazı yazılmasına karar verdi.
8 sokak köpeğinin kadına saldırması kameradaMalatya'da, çocuğunun kitaplarını okuldan almaya giden Saime Yeşil (40), evinin yakınında 8 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler, Yeşil'in vücudunun çeşitli yerlerini parçalarken, hastanede 18 dikiş atıldı. Yeşil'e saldırı anı çevrede bulunan bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.