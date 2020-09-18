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18.09.2020 - 04:18 | | AA

Son dakika... Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Son dakika... Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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