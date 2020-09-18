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18.09.2020 - 04:40 | | AA/DHA

Son dakika... Muş ve Malatya'da korkutan depremler

Gelen son dakika haberlerine göre; Muş'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Öte yandan Malatya'nın Hekimhan ilçesinde de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Muş ve Malatya'da korkutan depremler

Muş ve Malatya'da deprem meydana geldi. Her iki ilde meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika... Muş ve Malatyada korkutan depremler

Depremin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

MALATYA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika... Muş ve Malatyada korkutan depremler

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Depremler can ve mal kaybına yol açmazken, hissedildiği bölgelerde endişe yarattı.

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