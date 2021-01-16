16.01.2021 - 13:26 | | İHA
Son dakika... Malatya'da 4 saatte 4 deprem oldu! İşte son depremler...
Gelen son dakika deprem haberine göre, Malatya'da 4 saat içerisinde en büyüğü 3.4 büyüklüğünde olan 4 deprem oldu.
AFAD verilerine göre, Pütürge ilçesi Aktarlı mevkiinde saat 04.37’de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından ise Battalgazi ilçesi Tokluca Mahallesinde saat 04.54’te 2.2 büyüklüğünde, Arguvan ilçesinde saat 08.09’da 2.1 büyüklüğünde, Pütürge ilçesinde saat 08.46’da 1.1 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Depremlerde can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.
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