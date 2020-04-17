17.04.2020 - 13:47 |
Son dakika! Malatya'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Gelen bir son dakika haberine göre Malatya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın geçtiği son dakika verilerin göre; Malatya'da saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü Kale olarak açıklanırken, derinliği 14,7 kilometre olarak ölçüldü.
Corona virüsü yenen doktordan 'C ve D vitamini ile zerdeçal tüketimi' önerisiGelen bir son dakika haberine göre; İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, corona virüse yakalanmamak veya tedavi sürecinin başarılı geçmesi için C ve D vitamini ile zerdeçal tüketiminin çok önemli olduğunu söyledi.