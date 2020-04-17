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17.04.2020 - 13:47 |

Son dakika! Malatya'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

Gelen bir son dakika haberine göre Malatya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Malatya'da korkutan deprem! Büyüklüğü...

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerin göre; Malatya'da saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Kale olarak açıklanırken, derinliği 14,7 kilometre olarak ölçüldü. 

Corona virüsü yenen doktordan 'C ve D vitamini ile zerdeçal tüketimi' önerisiGelen bir son dakika haberine göre; İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, corona virüse yakalanmamak veya tedavi sürecinin başarılı geçmesi için C ve D vitamini ile zerdeçal tüketiminin çok önemli olduğunu söyledi.
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