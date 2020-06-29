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29.06.2020 - 09:27 | | AA

Son dakika... Malatya'da yolda saçılan sınav kağıtlarıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Malatya Emniyet Müdürlüğü, kentte yola saçılmış halde bulunan evrakın, Fırat Üniversitesinin geçmiş yıllara ait geri dönüşüme götürülen kağıtları olduğunu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'yla (YKS) hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Son dakika... Malatya'da yolda saçılan sınav kağıtlarıyla ilgili flaş açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde 155 Polis İmdat Hattı'na Çöşnük kavşağı ile Battalgazi kavşağı arasındaki refüje dökülen kağıtların sınav kağıtlarına benzediğinin bildirildiği ifade edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alanda inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırat Üniversitesinin geri dönüşümü ihale ettiği şirkete ait bir araçtan ilimiz belirtilen mevkiden geçerken üstünün açık olması nedeniyle bir naylon poşetten düşen evrak (Fırat Üniversitesinin geçmiş yıllara ait kağıtları) olduğu, ilgili üniversite ve ihaleyi alan şirket ve araç sürücüsüne ulaşılarak teyit ve tespit edilmiştir. Bazı medya kuruluş ve sosyal medya haberlerinde YKS ile ilgisi olabileceği şeklinde başlıklar görülmesi üzerine açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bahse konu araçtan düşen kağıtların YKS ve evrakıyla hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır."

İstanbul yeni haftaya yoğunlukla başladıİstanbul’da YKS sınavı nedeniyle iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk sabahında gün, trafik yoğunluğuyla başladı. E-5 Karayolu ve metrobüs duraklarında araç ve vatandaş hareketliliği yaşandı.
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