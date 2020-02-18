Son dakika | Manisa'da deprem: İzmir ve Bursa da sallandı

AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı. 19.09'da gelen deprem çevre illerden de hissedildi ve büyük panik yarattı.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

MANİSA'DA ÜST ÜSTE DEPREMLER

Manisa'da 5.2'lik depremin ardından çok sayıda artçı meydana geldi. 3.3, 3.5, 3.9 3.5 3.0 ve 3,7 büyüklüğünde 6 artçı daha oldu.

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan Manisa'daki depremle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” denildi.

PANİK YAŞAYANLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde depremi şiddetli hisseden vatandaşlar sokaklara döküldü.

AFAD’tan alınan bilgilere göre, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.09’da meydana gelen depremin ardından 19.17’de 3.0, 19.27’de ise 3.2 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmazken, panikleyen vatandaşlar sokaklara döküldü. Özellikle depremin şiddetli hissedildiği Kırkağaç ve Akhisar’daki vatandaşlar sokaklara çıkarak kendilerini güvene almaya çalıştı.