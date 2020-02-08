Son dakika... Manisa'da korkutan bir deprem daha! Büyüklüğü...

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinden, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği açıklaması yapıldı. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.