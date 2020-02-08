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08.02.2020 - 08:46 | | AA

Son dakika... Manisa'da korkutan bir deprem daha! Büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Manisa'da korkutan bir deprem daha! Büyüklüğü...

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın internet sitesinden, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.39'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği açıklaması yapıldı. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

    Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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