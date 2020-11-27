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27.11.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Son dakika... Manukyan’ın mirasında 37 kişiye kötü haber

Gelen son dakika haberine göre; Merhum Matild Manukyan’ın milyonlarca liralık mirasına ortak olmak için 37 kişinin açtığı dava reddedildi.

Son dakika... Manukyan’ın mirasında 37 kişiye kötü haber
ELİF ALTIN İstanbul

Kerope Çilingir’in genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia eden 37 kişi, Manukyan’ın mirasına ortak olmak ve mirasından pay alabilmek için dava açmıştı. 37 davacı ayrıca Çilingir ile Manukyan’ın nüfus kayıtlarının sahte olduğunu iddia ederek yeni bir dava açmıştı.

İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce görülen davanın duruşmasında davacıların avukatı Oktay Köse, “İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1942 tarihli boşanma ilamında Matild Manukyan ile boşandığı eşi Aram Çilingir’in çocuksuz olduğu yazılmaktadır” dedi.

Mahkeme, davayı usulden reddetti.

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