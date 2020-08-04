Son dakika... Manukyan’ın tek varisi şaşırttı! Milyonların sahibine 9 binlik icra takibi

Genelev Patroniçesi Matild Manukyan 2001'de hayatını kaybettiğinde arkasında tek mirasçısı olarak Amerika'da yaşayan oğlu Kerope Çilingir'i bıraktı. Annesinden binlerce taşınmaz ve 220 ticari taksi plakası kalan Kerope Çilingir, genelev işletmelerini kapattı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Şu an 80 yaşında olan Kerope Çilingir'e 200 milyonluk dev bir miras kaldı. Milyonluk mirasın sahibi Çilingir ise İstanbul Şişli'de bulunan Polat Palas apartmanında 15-16-20-21-22 numaraları dairelerinin aidatlarını ödemediği için mahkemelik oldu.

İddianame göre, apartmanda yönetim kurulu kararıyla ortak giderler kat maliklerinden tahsil edilecekti. Kerope Çilingir 2020 yılı Ocak ayından Temmuz ayına kadar olan aidat ücretini ödemedi.

İCRALIK OLDU

Kendisine yapılan tebliğlere rağmen ödeme yapmak istemeyen Çilingir'den alacaklı olan apartman yönetimi, İstanbul İcra Müdürlüğüne başvurdu. Yönetim, birikmiş aidat ücreti olarak Çilingir'e 9 bin lira icra takibi başlattı.

İCRAYA İTİRAZ ETTİ



Hakkındaki icra takibine itiraz eden Çilingir ise, söz konusu apartmanda kamet etmediğini, söz konusu ücretin ne ile alakalı olduğunun bilgisine sahip olmadığını, yönetimde alınan kararın kendisinde tebliğ edilmediğini belirtti. Dosya, hukuk mahkemesine gönderildi.