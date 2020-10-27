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27.10.2020 - 18:30 | | DHA

Son dakika: MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını döneminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.Haftada 5 gün yüz yüze eğitim öğretim yapılan okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamaları, salgından önce olduğu gibi yürütülecek.

Son dakika: MEB'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması

MEB: Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için; sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur."
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