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10.06.2020 - 12:29 | | AA

Son dakika: MEB'den sınıf geçme ve yaz okulu kararı!

Son dakika haberi... MEB, sınıf geçme ve yaz okulu ile ilgili yeni kararlar aldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eylül ayında ilkokula başlayacak çocuklar için yaz okulları açılması kararlaştırıldı. Bakanlıktan 81 ile 2019-2020 eğitim öğretim yılı sene sonu iş ve işlemlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, daha önce 19 Haziran'a kadar açık tutulan okul öncesi eğitim kurumlarına ilişkin yeni bir gelişmeye yer verildi.

Son dakika: MEB'den sınıf geçme ve yaz okulu kararı!

Bu kapsamda eylül ayında ilkokula başlayacak ancak ana sınıfına devam etmemiş çocukların ilkokula hazırlanmaları amacıyla yaz okulları açılabilecek. Bunun yanında okul öncesi eğitime devam etmiş çocuklar için de yaz kulüpleri düzenlenecek.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda, öğrenci ve velilerin erişimine açılacak.

BİRİNCİ DÖNEM NOTU BULUNMAYAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME

MEB'in resmi yazısında yeni tip corona virüs salgını nedeniyle ikinci dönem yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılamaması nedeniyle öğrencilerin sınıf geçme işlemlerine ilişkin bilgilere de yer verildi.

Bu kapsamda, mevzuat düzenlemesiyle birinci dönem puanı bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin puanlarının sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın bir üst sınıfa geçmelerine imkan sağlandı.

Ancak ilgili kanun gereği yurt dışında bulunan, sağlık durumu gibi nedenlerle birinci dönem notu bulunmayan öğrencilerin sınıf geçme durumlarına ilişkin de düzenleme yapıldı.

Buna göre, mazeretleri nedeniyle birinci dönem puanı bulunmayan öğrencilere devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden ikinci dönem sonunda sınav yapılamayacağından bu öğrenciler de sınıflarını geçmiş sayılacak.

Velilerin yazılı talepte bulunmaları halinde bu öğrencilerin de sınıf tekrarı yapabilmelerine imkan sağlanacak.

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