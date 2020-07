Son dakika! Meclis cinsel saldırıya uğrayan D.K.’yı dinledi! Benimle alay ettiler

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde D.K'nın sözlerine yer verdi.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili kısmı:

Dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Aslında bu bir ilk. Meclis, HDP’den ihraç edilen Mardin milletvekili Tuma Çelik’in cinsel saldırıda bulunduğu D.K.’yı dinledi.

Evet, çok büyük bir utanç yaşandı. İğrenç bir olayla karşı karşıya kaldık. HDP milletvekili Tuma Çelik’in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. büyük bir mağduriyet yaşadı. Ama yılmadı. Susmadı. PKK’nın baskısına, Tuma Çelik’in tehditlerine, HDP milletvekillerinin “Olayı kapat” baskısına rağmen onurlu bir mücadele verdi. Ve dün Meclis tarihinde ilk kez cinsel saldırıya maruz kalan bir kadını dinledi. Bu kadınlarımız adına önemli bir kazanım. Bundan sonra bu tür iğrençlikleri yapanların karşısında sadece yasalar olmayacak. Meclis de kadınlarımız için seslerini duyuracakları yeni bir mecra oldu.

D.K.’NIN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN

D.K.’nın Meclis tarafından dinlenileceği haberini aldıktan sonra avukatı Adile Gürbüz’ü aramıştım. Gürbüz, Meclis’ten davet aldıklarını doğrulamış ancak bayramdan sonra gidebileceklerini ifade etmişti. D.K. can güvenliği nedeniyle koruma altında tutuluyor. O nedenle müvekkilinin can güvenliğini düşünmüş olabilir. Önemli olan bir kadının can güvenliği sorunu yaşamamasıydı.

D.K.’NIN ANLATIMLARI KOMİSYONU ETKİLEMİŞ

Eğer D.K. PKK’nın ve Tuma Çelik’in tehditlerine boyun eğse bu olayı kapatsa hiçbirimizin haberi olmayacaktı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyeti üzerine cinsel saldırı hakkında bilgimiz oldu. Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’te 5 milletvekilinden oluşan hazırlık komisyonu kuruldu. Komisyonda AK Parti’den Belgin Uygur, Ali Özkaya, İbrahim Halil Fırat, CHP’den Ali Mahir Başarır ile HDP’den Züleyha Gülün yer alıyor.

Komisyon dün öğleden sonra cinsel saldırıya uğrayan D.K.’yı dinledi. Hazırlık komisyonundaki milletvekilleri anlatımından etkilenmişlerdi. Milletvekillerinden aldığım bilgiye göre D.K., cinsel saldırı olayını şöyle anlatmış.

“HDP milletvekili Tuma Çelik seçimde birlikte çalışmayı teklif etti. Çocuklarım olduğunu ve aile içi sorunlarım bulunduğunu söyleyip kabul etmedim. Ama Tuma Çelik, ‘Amca kızı, gel bize gidelim, hem kahve içer hem de sorunlarımızı konuşuruz’ dedi. Beni Süryani Federasyonları Başkanı E.T.’nin Mardin Midyat’taki evine götürdü. Evde kahve içtikten sonra bana tecavüz etti. O gün özel günümdü. Salondaki kanepenin üzeri kan lekesi oldu. Çelik’e ‘Seni partiye şikâyet edeceğim’ diye bağırdım. Bana, ‘Ben vekilim, dokunulmazlığım var. Olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa’da yaşarım. Eğer duyulursa yöre halkı benim için ‘Erkektir, bir zamparalık yaptı’ derler. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamaz’ dedi.”

D.K. olayı intikal ettirdiği Süryani Federasyonları Başkanı E.T.’nin de olayın duyulmaması için kendisini tehdit ettiğini söylemiş. Bu olay nedeniyle eşinden boşandığını anlatıp “O günden beri nefes alamıyorum” diye konuşmuş.

HDP MİLLETVEKİLLERİ ‘OLAYI KAPAT’ DEMİŞLER

Cinsel saldırı mağduru D.K., Meclis’te milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Üç çocuk annesi olduğunu ve bu olaydan dolayı çok sarsıldığını anlatan D.K., olay üzerine HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar’dan yardım istediğini anlatmış. HDP’nin iki kadın milletvekilinin kendisine sahip çıkmadığını, “İki kadın milletvekili bana ‘olayı kapat’ diyerek vazgeçirmek istediler” diyerek anlatmış. D.K. HDP milletvekillerinin kendisiyle alay ettiğini ve “Sana doktor göndereceğiz” dediklerini ifade etmiş.

D.K. olayı üzerine konuştuğum HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise olayın başta kendilerine farklı aksettiğini belirterek, “Kadının beyanı esastır. Bu işin peşini bırakmayacağız” demişti. Buldan, sözlerinin arkasında duruyor.

D.K. çok iğrenç bir saldırıya maruz kaldı. Ancak onun mücadelesiyle cinsel saldırıya uğrayan kadınlara Meclis yolu açıldı. Bu tür olaylarda Meclis artık mağdure kadınları da dinleyecek, dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili ise hesabını yargıda verecek. Tuma Çelik’in dediği gibi “Ben milletvekiliyim, dokunulmazlığım var” devri bitti. Kadına dokunana dokunulacak. Yoksa bu iğrençliklerin önüne geçemeyiz.