Son dakika! Meltem Şişli’ye hapis istemi

ELİF ALTIN / İstanbul

İSMEK çalışanlarının şikayeti üzerine İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık Şişli hakkında, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Kursları’nda (İSMEK) çalışan başörtülü çalışanlara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı katılan olarak, 19 kişi de mağdur olarak yer aldı. İddianamede, şüpheli Şişli’nin 19 mağdura karşı “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçunu işlediği belirtilerek 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DİĞER ŞÜPHELİLİN DOSYASI AYRILDI

Savcılığın hazırladığı iddianame gönderildiği İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şişli ilerleyen günlerde şüpheli sıfatıyla hakim karşısına çıkacak. Öte yandan kadınların suç duyurusunda bulunduğu diğer isim olan Hayat Boyu Öğrenme (HBÖ) Müdürü Erkan Duyar hakkında görevde olduğu gerekçesiyle İstanbul Valiliği’nden soruşturma izni istendiği bu nedenle dosyasının ayrıldığı belirtildi.