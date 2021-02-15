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15.02.2021 - 11:14 | | AA

Son dakika... Mersin'de 15 balıkçıdan balon balığı avı! Binlercesi ele geçirildi

Son dakika açıklamasını Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı yaptı. Abalı, 15 balıkçının yakaladığı balon balığı miktarını böyle duyurdu. İşte haberin ayrıntıları...

Son dakika... Mersin'de 15 balıkçıdan balon balığı avı! Binlercesi ele geçirildi

Abalı, Tarım ve Orman Bakanlığınca, istilacı bir tür olan balon balığı avcılığına ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından Mersin balıkçıların konuya ilişkin çalışma yaptığını belirtti.

Balıkçıların, 31 Aralık 2020 tarihine kadar avladıkları balon balıklarının kuyruklarını teslim ettiğini aktaran Abalı, "Balon balıkları son yıllar Akdeniz kıyılarında görülmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımızca balon balığı avcılığı desteklenerek balıkçılara çağrı yapılmıştı. Kentteki balıkçılarımıza durumu duyurmuştuk. 15 balıkçımız avladıkları 4 bin 66 balon balığını kurumumuza iletti. Balon balığı kuyruğu başına 5 lira destek verdik." ifadelerini kullandı.

Abalı, balon balığı tüketiminin zehirlenme ve ölümlere neden olduğuna dikkati çekerek, kuyrukların, destekleme süresi bitiminde imha edileceğini kaydetti.

Son dakika... Mersinde 15 balıkçıdan balon balığı avı Binlercesi ele geçirildi

 

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