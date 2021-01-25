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25.01.2021 - 12:17 | | İHA

Son dakika... Mersin'de öğretim görevlisi İbrahim Kaan Tekin bıçaklanarak öldürüldü

Gelen son dakika haberine göre; Tarsus Üniversitesi'nde öğretim görevlisi İbrahim Kaan Tekin'in kavgayı ayırmak isterken bıçaklandığı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika... Mersin'de öğretim görevlisi İbrahim Kaan Tekin bıçaklanarak öldürüldü

Mersin'in Anamur ilçesinde, kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan öğretim görevlisi İbrahim Kaan Tekin yaşamını yitirdi.

Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı İbrahim Kaan Tekin (29), ailesini ziyaret için gittiği Anamur ilçesinde iki grup arasındaki kavgayı ayırmaya çalıştı.

Bu sırada bıçakla yaralanan Tekin, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANAMUR'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bekar olan öğretim görevlisinin cenazesi yapılan otopsinin ardından Anamur’da toprağa verildi.

Olaydan sonra kaçan şüphelileri arama çalışmaları ise sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'müjde vermek istiyorum' deyip duyurdu: Taksitleri ertelendiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak İl kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. Kongrede 'bir müjde vermek istiyorum' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Esnaf ve sanatkarlara kullanılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 6 aylık dönemdeki ödenmesi gereken taksitleri ertelenmiştir' dedi.
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