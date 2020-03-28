Son dakika Meteoroloji aÃ§Ä±kladÄ± Ä°stanbul iÃ§in sarÄ± uyarÄ±...

28.03.2020 - 13:53 | | AA
Son dakika! Meteoroloji açÄ±kladÄ±! Ä°stanbul için sarÄ± uyarÄ±...
Gelen bir son dakika haberine gÃ¶re; Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul'da kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re, bugÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Ä°stanbul ve Kocaeli'de baÅŸlayacak saÄŸanaÄŸÄ±n, yarÄ±n akÅŸam saatlerine kadar aralÄ±ksÄ±z devam edeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Meydana gelebilecek su baskÄ±nÄ± gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekiyor.Â
GiriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ jandarma kontrolünde! Kimseye izin verilmiyor...Van'Ä±n Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±ndaki ÇaldÄ±ran ilçesine baÄŸlÄ± Han Mahallesi, Corona virüs nedeniyle karantinaya alÄ±ndÄ±. Rize'de ise, 'corona virüs' salgÄ±nÄ± nedeniyle ölüm vakasÄ±nÄ±n gerçekleÅŸmesi üzerine karantinaya alÄ±nan merkeze baÄŸlÄ± Kendirli beldesi ile yakÄ±nÄ±ndaki 4 köyde hayat durdu. Cami hoparlörlerinden anonslarla vatandaÅŸlarÄ±n karantina kurallarÄ±na uymasÄ± istenirken, saÄŸlÄ±k ekipleri de ev ev dolaÅŸarak yüksek ateÅŸ ve öksürük gibi ÅŸikayetleri olanlarÄ± belirlemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.