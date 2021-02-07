Son dakika... Meteoroloji bölge bölge uyardı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden sonra batı kesimlerden itibaren etkili olmaya başlayacak kuvvetli rüzgarın, Marmara'nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına şeklinde olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

DOĞU'DA 4 İL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacağı bölgede, rüzgar güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan yer yer 2 ila 4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 7, Hakkari'de 6, Bitlis'te 5 ve Muş'ta 3 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BİR UYARI DA EGE DENİZİ İÇİN GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, Güney Ege'de ise sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde yer yer güneybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtınanın salı gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.