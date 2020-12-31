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31.12.2020 - 09:12 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul ve...

Yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul ve...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve yarın (cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

Adana: Az bulutlu 21

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı 19

Samsun: Az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Az bulutlu, sabah ve yarın (cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 1

Diyarbakır: Az bulutlu, sabah ve yarın (cuma) gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12

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