MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Meteoroloji uyardı! Kar yağışı geliyor
ABONE OL
26.11.2020 - 09:10 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji uyardı! Kar yağışı geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Hakkari, Şırnak, Van, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Rize, Artvin ve Van’ın yüksekleri ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteoroloji uyardı! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı zamanla az bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 20

Bursa: Parçalı zamanla az bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde az bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 13

Korona partisinde 18 kişiye toplam 56 bin 700 lira para cezasıİstanbul Kartal’da daha önceden mühürlenen, sadece asansörle girilebilen bir eğlence mekanına polis baskın yaptı. İçeride eğlenen 18 kişiye para cezası kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Küçükçekmece'de metro şantiyesinde beton mikseri devrildi

Küçükçekmece'de metro şantiyesinde beton mikseri devrildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

Son dakika... 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Son dakika... 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet