Son dakika... Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın bölge genelinde beklenen sağanağın, Niğde geneli, Karaman'ın Ayrancı, Konya'nın Ereğli ve Halkapınar, Aksaray'ın Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.