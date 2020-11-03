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03.11.2020 - 14:01 | | AA

Son dakika... Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı

Gelen son dakika haberine göre; Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, yarın sağanak bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji'den 4 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın bölge genelinde beklenen sağanağın, Niğde geneli, Karaman'ın Ayrancı, Konya'nın Ereğli ve Halkapınar, Aksaray'ın Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması tahmin ediliyor.

Açıklamada, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Depreme çalışırken yakalandılar! Panik anları kameradaİzmir'de meydana gelen 6.6'lık depreme çalıştıkları tekstil atölyesinde yakalananların korkuyla kaçtıkları anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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