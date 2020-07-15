MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar...
ABONE OL
15.07.2020 - 09:40 | | İHA

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars, Ardahan, Sakarya ve Bursa'nın Yenişehir ilçesinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu illerde yaşayanlar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 34

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Türk halkı, darbeci hainlere geçit vermedi! İşte 15 Temmuz gecesi yaşananlar...Mermilerin, bombaların aydınlattığı o karanlık gece, sergilenen omuz omuza direniş sayesinde demokrasiyi esir alamadı. 15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi İstanbul'da da tarihe not düşülecek anlar yaşanıyordu. Darbeci hainlerin karşısında, onların silahlarından kat be kat güçlü iradeye sahip bir halk vardı. İşte o gece İstanbul'da yaşananlar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aydın Nazilli'de Kore gazisi yaşamını yitirdi

Aydın Nazilli'de Kore gazisi yaşamını yitirdi

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı 2020 hangi tarihte?

Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı 2020 hangi tarihte?

Sıradaki Haber