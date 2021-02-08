Son dakika... Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'a kar geri dönüyor

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre mevsim normallerinin üzerinde giden sıcaklıklar cuma gününden itibaren 10 derece düşecek. Yurt genelinde büyük oranda etkili olacak soğuk havanın kar yağışını da beraberinde getireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği, Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına, yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

OCAK AYI YAĞIŞLARI SEVİNDİRDİ

Ocak ayı yağışları, ülke geneli normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti. Normaline göre yüzde 43 ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre de yüzde 53 artış yaşandı. Yağış miktarı, Trakya, Kuzey Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Kayseri ve Hatay çevrelerinde normaline göre yüzde 100'den fazla arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hidrometeoroloji Şube Müdürlüğü'nün 'Alansal Yağış Raporu' ile İklim ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü'nün 'Ortalama Sıcaklıkların 1981-2010 Normallerine Göre Mukayesesi' 2021 yılı Ocak ayına ait raporlar yayımlandı. Rapora göre, Ocak ayında yağışlar, ülke geneli normali ve geçen yıl yağışlarının üzerinde gerçekleşti.

YAĞIŞ ORTALAMASI 93.8 MM

Ocak ayında 93.8 mm yağış kaydedilirken, normali 65.8 mm (1981-2010) ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 61.3 mm olarak açıklandı. Yağışlarda normaline göre yüzde 43 ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 53 artış meydana geldi.

ARTIŞ ORANI BİRÇOK İLDE YÜZDE 100'Ü GEÇTİ

Raporda en fazla yağış gerçekleşen bölgelere bakıldığında, Ocak ayı yağışları özellikle Marmara Bölgesi'nde önemli ölçüde artış gösterdi. Yağışlar Trakya, Kuzey Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Kayseri ve Hatay çevrelerinde normallerine göre yüzde 100'den fazla artarken, Erzurum'un kuzey kesimlerinde ise yüzde 60'ın üzerinde azalma gerçekleşti.

MARMARA'DA SON 40 YILIN EN YÜKSEK İKİNCİ YAĞIŞI

Marmara Bölgesi'nde Ocak ayı yağışı 160 mm oldu. Normali 76.2 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 76.2 mm olduğu belirtilerek, yağışlarda normali ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleştiği ve bölgenin son 40 yılın en yüksek ikinci Ocak ayı yağışını aldığı açıklandı.

EGE'DE ARTIŞ YÜZDE 100'Ü AŞTI

Ege Bölgesi'nde Ocak ayı yağış miktarı 133 mm ölçüldü. Normali 81.1 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 52.8 mm olduğu belirtilerek, yağışlarda normali ve 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış gerçekleştiği açıklandı.

AKDENİZ'DE YÜZDE 39 ARTIŞ

Akdeniz Bölgesi Ocak ayı yağış miktarı 146 mm oldu. Normali 104.8 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 115.6 mm olan Akdeniz'de yağışlar normaline göre yüzde 39, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 26 arttı.

İÇ ANADOLU'DA YÜZDE 37 ARTIŞ

İç Anadolu Bölgesi Ocak ayı yağışı 52.7 mm ölçüldü. Normali 38.5 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 37.5 mm olan İç Anadolu'da yağışlar normaline göre yüzde 37, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 41 artış gösterdi.

KARADENİZ'DE YÜZDE 7 ARTTI

Karadeniz Bölgesi Ocak ayı yağışı 66.8 mm ölçüldü. Normali 62.4 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 64.8 mm olan bölgede yağışlar normaline yüzde 7, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre 3 artış gerçekleşti.

DOĞU ANADOLU'DA ARTIŞ YÜZDE 38

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ocak ayı yağışı 71.2 mm oldu. Normali 51.7 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 38.0 mm ölçülen bölgede, yağışlar normaline göre yüzde 38, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 87 arttı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA YÜZDE 25 ARTIŞ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Ocak ayı yağışı 100.6 mm ölçüldü. Normali 80.5 mm ve 2020 yılı Ocak ayı yağışı 75.5 mm olan Güneydoğu'da yağışlar normaline göre yüzde 25, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 33 arttı.

İZMİR'DEKİ FACİADAN DÖNÜLDÜ!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde fırtına, bir caminin minaresindeki beton parçalarının düşmesine neden oldu.

Çalıkuşu Mahallesi'ndeki Zincirlikuyu Camisi'nin minaresinden beton parçalarının düştüğünü görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Minarede sallanan hoparlör ile yerinden çıkmak üzere olan başka bir beton parçasının düşme ihtimali nedeniyle, camiye itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye merdiveniyle minareye çıkan bir itfaiye eri, sallanan hoparlör ile kopmak üzere olan beton parçasını yerinden sökerek aşağıya indirdi.

Öte yandan beton parçasının düşme anı, caminin bir güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

METEOROLOJİ'DEN, TRAKYA İÇİN ‘KUVVETLİ YAĞIŞ’ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce bu akşamdan itibaren Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, sağanak yağışın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Metrekareye 21 ile 50 kilogram arası yağış düşmesinin beklendiği açıklandı.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.