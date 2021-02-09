Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Sarı alarm!

Meteoroloji'nin açıklaması şöyle:

Kuvvetli Rüzgar

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Kuzey Ege ve Marmara Bölgelerinde yarın (Çarşamba) sabah saatlerine kadar kuvvetli yer yer fırtına (40-70 Km/saat), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli zaman zaman hamleli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.