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22.11.2020 - 09:08 | | İHA

Son dakika... Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Ardahan çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinden sonra ise Marmara bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Son dakika... Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 12

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Parçalı ve az bulutlu 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 14

Antalya: Az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1

Diyarbakır: Az bulutlu 17

10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yediBursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.’ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı
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