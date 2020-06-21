MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Meteoroloji'den süper hücre uyarısı! Salı gününe dikkat
ABONE OL
21.06.2020 - 16:36 |

Son dakika... Meteoroloji'den süper hücre uyarısı! Salı gününe dikkat

Bir son dakika bilgisine göre, bu hafta hava sıcaklıklarında bir parça ısınma olsa da Salı gününden itibaren kuvvetli yağış geliyor.

CNN Türk Meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli'nin son dakika aktardığı bilgilere göre,

Sağanak yağış minik bir mola verdi, ama tekrar gelecek ve haftanın ilk yarısında kuvvetli sağanaklarımız var ve yine bir uyarımız var. Orta ve Kuzey bölgeler, Marmara’nın büyük bir kısmı yine sağanak yağış alacak.

Dikkati Salı gününe çekiyoruz, Salı günü Marmara’nın güneyi, Orta Batı Karadeniz şayet şöyle şehirleri sıralayacak olursa Balıkesir, Bursa çevrelerinden başlıyor, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bilecik, Düzce Zonguldak, Sinop’a kadar uzanıyor bu alanda kuvvetli sağanak olacak yağışın miktarı fazla ve bu süper hücre oluşumları görünüyor yani dolu ihtiva eden yıldırımlar ve şimşeklerin yağışlara eşlik ettiği sistem hareketleri.”

Sok dakika! Meteoroloji'den süper hücre uyarısı geldi! Salı gününe dikkatBu hafta hava sıcaklıklarında bir parça ısınma olsa da Salı gününden itibaren kuvvetli yağış geliyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Plajlarda sosyal mesafe unutuldu

Plajlarda sosyal mesafe unutuldu

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Emekliliği yakın olanlar sisteme dahil olmayacak!

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

LGS sınav soru ve cevapları yayımlandı! Tıkla LGS sınav soru ve cevaplarını görüntüle...

LGS sınav soru ve cevapları yayımlandı! Tıkla LGS sınav soru ve cevaplarını görüntüle...

Sıradaki Haber