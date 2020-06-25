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25.06.2020 - 10:33 |

Son dakika... Metin Hara'ya zorla getirme kararı

Son dakika haberi... Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen yazar Metin Hara, “Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya corona virüs salgını mazeretiyle katılmayınca hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı.

Son dakika... Metin Hara'ya zorla getirme kararı
ELİF ALTIN / İstanbul
Son dakika... Metin Hara'ya zorla getirme kararı
Son dakika... Metin Hara'ya zorla getirme kararı
Son dakika... Metin Hara'ya zorla getirme kararı
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Brezilyalı manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen yazar Metin Hara hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından BİMER’e yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatılmıştı. Savcılık hazırladığı iddianamede, “İnsanagüven” ünvanı ile faaliyet gösteren iş yeri sahibi Hara'nın hekim olduğuna dair diploması olmadığı ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında bulunan uygulamaları yapabileceğine dair herhangi bir sertifikasının bulunmadığı halde tamamlayıcı tıp uzmanı ünvanını kullandığının tespit edildiği belirtildi. Hara'nın, “Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMAYA ZORLA GETİRİLECEK

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek veya tabip unvanını takınmak” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Metin Hara katılmadı. Duruşmada söz alan Metin Hara’nın avukatı, “Kovid-19 nedeni ile müvekkilimiz katılmak istemedi. Gelecek celse hazır edeceğiz” dedi. Mahkeme, ilk duruşmaya da katılmayan Metin Hara hakkında zorla getirme kararı çıkartılmasına karar verdi.

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