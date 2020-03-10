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10.03.2020 - 11:34 | | DHA

Son dakika... Metin Topuz hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika gelen bilgilere göre; savcı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis talep etti.

Son dakika... Metin Topuz hakkında istenen ceza belli oldu

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "gizliliği ihlal etme "suçlarından ise beraat talep edildi.

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