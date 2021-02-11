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11.02.2021 - 09:34 | | DHA

Son dakika... Metrobüste taciz iddiası! Yolcular fark etti, polise teslim etti

Gelen son dakika haberine göre; metrobüsten inen kadını takip edip cep telefonu ile görüntülediği iddiası metrobüste hareketli dakikalara neden oldu. Yolcuların fark etmesi üzerine tacizci yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi. İşte Beylikdüzü'nde metrobüse binen kadının yaşadıkları...

Son dakika... Metrobüste taciz iddiası! Yolcular fark etti, polise teslim etti
Metrobüsten inen kadına taciz iddiası
Metrobüsten inen kadına taciz iddiası
Metrobüsten inen kadına taciz iddiası
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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikdüzü'ndeki Cumhuriyet Mahallesi Metrobüs Durağında meydana geldi. Metrobüsten inen bir kadını takip eden kimliği açıklanmayan bir kişi iddiaya göre onu cep telefonu ile görüntülemeye başladı.

Bu kişiyi fark eden 3 genç de metrobüsten inerek, 200 metre uzaklıktaki bir marketin önüne kadar izledi. 3 genç, takip ettikleri kişinin elindeki cep telefonunu alarak galeri bölümündeki görüntüleri incelerken, kadını kaydettiğini belirledi. Bu kişiyi tartaklayan gençler ne olup bittiğini anlamayan kadına da durumu anlatarak, görüntülerini izletti.

Son dakika... Metrobüste taciz iddiası Yolcular fark etti, polise teslim etti

Genç kadın bu kişiyi tanımadığını ve şikayetçi olduğunu belirtince polise haber verildi. Gelen ekip, kadından olan biteni öğrenirken, tartaklanan şüphelinin oldukça rahat tavırlar sergilediği, polislerin kendisini gözaltına almak için gelmesine rağmen gazoz içmeye devam ettiği görüldü. Polis merkezine götürülen kadın ve şüphelinin ifadeleri alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika... Metrobüste taciz iddiası Yolcular fark etti, polise teslim etti

Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulduİZMİR'in Buca ilçesinde otomobille ile çarpışan kamyonet, züccaciye dükkanına girdi. O sırada yoldan geçen bir kadın ise kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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