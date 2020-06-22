MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu!
ABONE OL
22.06.2020 - 13:19 | | AA

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin son haftasında "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Giresun, Bingöl ve Bayburt'taki öğretmenlerle bir araya geldi.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerle buluştu!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, video konferansla gerçekleştirilen program kapsamında, 17 Haziran'da Giresun'daki öğretmenlerle buluştu.

Öğretmenlere emekleri için teşekkür eden Bakan Selçuk, bu  toplantıların, alınan kararlar ve yürütülen projelerin sahayla uyum sağlaması  açısından çok faydalı olduğunu, meslektaşlarının önerilerinin büyük önem  taşıdığını belirtti.

Programın başında tarih öğretmeni Salih Uzun’un oğlu ve yeğenleri  kemençe eşliğinde yöresel kıyafetleriyle Giresun karşılaması gösterisi sundu.  Görüşmeye, öğretmen Tufan Aksoy da kemane çalarak katıldı. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin deneyimlerini paylaşan öğretmenler, evde geçen zamanda mesleki  gelişimlerine yaptıkları katkıları anlattı.

Giresun'da öğrenci takımlarının yürüttüğü robot, insansız hava aracı  gibi projeler hakkında bilgi veren öğretmenler, MEB Robot Yarışması'nın kentte  yapılmasını istedi.

Öğrencilerin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan  Selçuk, Anadolu şehirlerinde bu tür organizasyonların daha çok sahiplenildiğini  ifade ederek, başlangıç olarak Giresun robot takımı ile EBA TV'de yayımlanmak  üzere çalışmalar yapılabileceğini belirtti.

Öğretmen Yurduşen Konank ise daha önce bir televizyon programında  çocukluk hayalinin tır şoförü olmak olduğunu paylaşan Bakan Selçuk'un, büyük bir  eğitim tırının direksiyonunda elinde meşale ile resmettikleri karikatürü  gösterdi.

Karikatürü çok beğendiğini aktaran Selçuk, öğretmenlere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, 18 Haziran'da ise Bingöl'deki meslektaşlarıyla buluştu.  Toplantıda, merkez üssü Karlıova olan 5,7 büyüklüğünde deprem yaşayan Bingöl'e  bir kez daha "geçmiş olsun" dileklerini ileten Selçuk, depremde hayatını kaybeden  güvenlik korucusu Cengiz Pullu'ya rahmet, yaralanalara şifa dileklerini sundu.

Bakanlığın, öğretmenlerin donanımı, mesleki gelişimleri için çaba  gösterdiğine değinen Selçuk, "Öğretmen arkadaşlarım tek tek öğrencileriyle  ilgilenerek uzaktan eğitim sürecindeki yükü omuzladı." ifadesini kullandı.

Buluşmada öğretmenler, okulların açılacağı ilk gün, öğrencilerinin  halay çekmek istediklerini, uçan balonlara yapacakları etkinlikleri yazıp göğe  bırakacaklarını, fidan dikeceklerini, açık hava sineması için hazırlıklarını  anlattı.

"İNŞALLAH BU SÜRECİ BİRLİKTE ATLATIP OKULLARIMIZI SAĞLIKLA AÇACAĞIZ"

Çocukların ruhlarına dokunmanın her şeyden önemli olduğuna işaret  ederek, tüm bu yapılanların eğitimin bir parçası olduğunu kaydeden Bakan Selçuk,  "Öğrencilerinizle sohbet etseniz bu Türkçe dersidir. Bir fidan dikseniz bu hayat  bilgisi dersidir. İnanın sizleri dinledikçe gözüm hiç arkada kalmıyor. Bütün  çabalarınızda yalnız olmadığınızı bilin. Biz buradayız, sizin hizmetinizdeyiz.  İmkanlar ölçüsünde ne gerekiyorsa yapmaya talibiz. İnşallah bu süreci birlikte  atlatıp okullarımızı sağlıkla açacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Buluşmaya, Yedisu'da okullarının bahçesine kurdukları deprem  çadırlarından katılan ilkokul öğretmeni Büşra Beçene de tüm zorluklara rağmen  öğrencilerinin her an yanında olmak için gösterdiği gayretten bahsetti.

Bunun üzerine Ziya Selçuk, öğretmenlerin bu bölgede yaptıkları işlerin  çok değerli olduğunu belirterek, her türlü destekle yanlarında olduklarını  vurguladı.

"TEKNOLOJİYİ TAMAMEN ZARARLI OLARAK ELE ALMAK DOĞRU DEĞİL"

Bakan Ziya Selçuk, eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran'da  ise Bayburt'taki öğretmenlerle bir araya geldi.

Görüşmede müzik öğretmeni Ezgi Odabaş saz eşliğinde Bayburt yöresinden  bir türkü seslendirdi. Bayburt'taki tüm öğretmenlerin mesleki gelişim konusundaki  taleplerini dinleyen Selçuk, hepsinin en kısa zamanda hayata geçirileceği  müjdesini verdi.

Uzaktan eğitim sürecinde teknoloji bağımlılığı konusunda endişeler  taşıyan öğretmenlere Bakan Selçuk, şöyle yanıt verdi:

"EBA'da 'Teknoloji bağımlılığı nasıl önlenir?', 'Çocukların hangi  yaşta ne kadar teknoloji ile ilişkisi olmalıdır?' bu konuda dokümanlar var.  Buradan faydalanabilirsiniz. Ancak ben teknolojiyi bir bıçak gibi görüyorum. Bu konuyu tamamen zararlı olarak ele almak doğru değil. Ne için kullandığınız  önemli. Teknoloji, amaca bağlı olarak çok yararlı olabilir. Her şeyi yerli  yerince değerlendirmekte fayda var."

Görsel sanatlar öğretmeni Zeynel Abidin Öztürk, ahşap üzerine yakma  tekniği kullanılarak, Bakan Selçuk'u resmettiği tabloyu en kısa zamanda kendisine  ulaştıracağı bilgisini verdi.

 

 

Yargıtay'dan motor arızası veren araçla ilgili emsal kararAntalya'da bir kişinin sıfır kilometre olarak satın aldığı otomobilinin motor arızası verdi. Bu durum üzerine üzerine otomotiv bayisine dava açan tüketici, yaklaşık 5 yıllık hukuk mücadelesini kazandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini... Her şeyi bir bir itiraf etti!

Son dakika! Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini... Her şeyi bir bir itiraf etti!

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman bitiyor?

KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihler ne zaman bitiyor?

Sıradaki Haber