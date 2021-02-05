MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar
ABONE OL
05.02.2021 - 22:52 |

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Okulların tümü ne zaman açılacak?' sorusuna açıklık getirdi. Selçuk, "Bütün sınıfların açılmasını istiyoruz ama bilim insanları 'Burada risk var' dediğinde, 'Olsun biz devam ediyoruz' deme hakkımız yok. Daha fazlası için bilim kurulu ve kabinedeki kararlar açılımlar sağlayabilir. " açıklamasında bulundu. Selçuk öğretmen atama takvimi hakkında da detaylar paylaştı.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle: 

Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor. 

Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Bütün okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. Okulların tamamına yakını temiz sertifikası aldı. 

Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve kovid kurulumuz her okuldaki önlemleri belirliyorlar. 

İllerin durumuna göre yetkililer karar verebilecek. Bazı iller var ki birkaç kişi dışında vaka yok. "Biz niye açılmıyoruz" diye soruyorlar.. İldeki yetkililer kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecek. 

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Her ülke kendi koşullarına göre karar vermelidir. Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayası kriterlerine bakarak karar vereceğiz.  Bütün sınıfların açılmasını istiyoruz ama bilim insanları 'Burada risk var' dediğinde, 'Olsun biz devam ediyoruz' deme hakkımız yok. Daha fazlası için bilim kurulu ve kabinedeki kararlar açılımlar sağlayabilir. Avrupa Birliği'nin sayısal tabloları var. Son 7 gün içinde 100 bin kişinin altında olursa tamamen açılır, şu sayının üstünde olursa tamamen kapanabilir gibi kararları var, bizde de bu tarz bir çalışma yapılıyor. Biz Avrupa ülkelerinin yaptığı yapsak okulları hiç kapatmamamız lazımdı ama bizde çoğu zaman kapandı. Biz biraz kontrollü gitmeye çalışıyoruz.

Bütün derslerimiz için üç TV kanalımız var. Dersler için 10 bin video çekildi. Öğrencilerin tüm faaliyetlerini takip ediyoruz. 

 MÜFREDAT DEĞİŞECEK Mİ?

Bir dersi yüz yüze anlatırsanız 40 dakikada zor bitirirsiniz, TV karşısında 10 dakikada bitirebilirsiniz. Uzaktan eğitim için öğretmenlerimiz sürece hazırlandı. Özel eğitimler aldırdık. Hazırladığımız derslerde de, sınavlarda da bunlara dikkat edeceğiz.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA TAKVİM

Ekipler çalışıyor, finansal bir durum olduğu için ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir kabine görüşü çerçevesinde hangi bakanlığa kaç kadro ayrılacak, bütçe imkanları çerçevesinde bir karar sürecine bağlı. KPSS'de dikkate alarak, mağdur olunmaması için bir çalışma yapmaya çalışıyoruz.  

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kafeler ne zaman açılacak (cafeler-mekanlar) 2021? Kafeler ve restoranlar açılacak mı, hangi tarihte?

Kafeler ne zaman açılacak (cafeler-mekanlar) 2021? Kafeler ve restoranlar açılacak mı, hangi tarihte?

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

Esnaftan döner bıçağı istedi! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Esnaftan döner bıçağı istedi! Taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet