Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.

Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Bütün okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. Okulların tamamına yakını temiz sertifikası aldı.

Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve kovid kurulumuz her okuldaki önlemleri belirliyorlar.

İllerin durumuna göre yetkililer karar verebilecek. Bazı iller var ki birkaç kişi dışında vaka yok. "Biz niye açılmıyoruz" diye soruyorlar.. İldeki yetkililer kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecek.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Her ülke kendi koşullarına göre karar vermelidir. Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayası kriterlerine bakarak karar vereceğiz. Bütün sınıfların açılmasını istiyoruz ama bilim insanları 'Burada risk var' dediğinde, 'Olsun biz devam ediyoruz' deme hakkımız yok. Daha fazlası için bilim kurulu ve kabinedeki kararlar açılımlar sağlayabilir. Avrupa Birliği'nin sayısal tabloları var. Son 7 gün içinde 100 bin kişinin altında olursa tamamen açılır, şu sayının üstünde olursa tamamen kapanabilir gibi kararları var, bizde de bu tarz bir çalışma yapılıyor. Biz Avrupa ülkelerinin yaptığı yapsak okulları hiç kapatmamamız lazımdı ama bizde çoğu zaman kapandı. Biz biraz kontrollü gitmeye çalışıyoruz.

Bütün derslerimiz için üç TV kanalımız var. Dersler için 10 bin video çekildi. Öğrencilerin tüm faaliyetlerini takip ediyoruz.

MÜFREDAT DEĞİŞECEK Mİ?

Bir dersi yüz yüze anlatırsanız 40 dakikada zor bitirirsiniz, TV karşısında 10 dakikada bitirebilirsiniz. Uzaktan eğitim için öğretmenlerimiz sürece hazırlandı. Özel eğitimler aldırdık. Hazırladığımız derslerde de, sınavlarda da bunlara dikkat edeceğiz.





ÖĞRETMEN ATAMALARINDA TAKVİM



Ekipler çalışıyor, finansal bir durum olduğu için ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir kabine görüşü çerçevesinde hangi bakanlığa kaç kadro ayrılacak, bütçe imkanları çerçevesinde bir karar sürecine bağlı. KPSS'de dikkate alarak, mağdur olunmaması için bir çalışma yapmaya çalışıyoruz.